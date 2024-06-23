Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bangga! Srikandi TNI Lettu Putri Rahayu Dipercaya Latih Tentara Luar Negeri

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |09:15 WIB
Bangga! Srikandi TNI Lettu Putri Rahayu Dipercaya Latih Tentara Luar Negeri
Prajurit Kowal, Lettu Laut dr. Putri Rahayu melatih penanganan medis bagi pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Penkostrad)
A
A
A

JAKARTA - Dokter TNI andalan Satgas Indobatt XXIII-R, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Rahayu dipercaya melatih tentara luar negeri dari beberapa negara yang sedang bertugas menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan.

Pelatihan penanganan medis dan tatalaksana kegawatan kesehatan itu merupakan bagian dari First Aid and TCC Training yang berlangsung selama tiga hari dari 18 Juni 2024 di di Nepal Batalion UNP 8-30.

Mengutip dari keterangan resmi Penerangan Kostrad, Minggu (23/6/2024), pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan pasukan militer dari Nepal Batalion, Indonesia Batalion, Lebanon Army Force (LAF) serta puluhan peserta lainnya.

