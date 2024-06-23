Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pansel Prioritaskan Capim KPK Perempuan ketimbang Laki-Laki, Kenapa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |11:00 WIB
Pansel Prioritaskan Capim KPK Perempuan ketimbang Laki-Laki, Kenapa?
Gedung KPK di Jakarta Selatan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan memprioritaskan figur perempuan ketimbang laki-laki dalam proses menjaring bakal kandidat pimpinan KPK. Tujuannya untuk menghadirkan inklusifitas.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Pansel Capim KPK sekaligus Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan berkata, pihaknya telah membahas inklusiftas gender perempuan dalam kepemimpinan lembaga anturasuah ke depan.

"Itu menjadi salah satu agenda yang telah kami bahas terkait dengan inklusifitas gender perempuan," kata Ivan krpada wartawan, Minggu (23/6/2024).

Menurut Ivan, jika capim KPK dari kalangan perempuan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka pansel akan lebih memilih mereka ketimbang calon dari laki-laki.

