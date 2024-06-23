Tanri Abeng Wafat, Jenanazahnya Akan Dimakamkan di Tanri Abeng University

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan BUMN era Presiden Soeharto, Tanri Abeng meninggal dunia dalam usia 82 tahun, Minggu (23/6/2024) sekitar pukul 02.36 WIB.

Jenazah Tanri Abeng saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Simpruk Golf XIII, Jakarta Selatan. Rencananya dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya di Tanri Abeng University, kampus yang didirikannya.

"(Dimakamkan) di Kampus Universitas Tanri Abeng ba'da (setelah) dhuhur," ungkap Said Didu lewat pesan singkatnya kepada MNC Portal.

Sebelumnya, Said Didu juga memberikan kabar duka tersebut yang dibagikan oleh Said Didu lewat akun media sosial pribadinya.