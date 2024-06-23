Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanri Abeng Wafat, Jenanazahnya Akan Dimakamkan di Tanri Abeng University

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |11:13 WIB
Tanri Abeng Wafat, Jenanazahnya Akan Dimakamkan di Tanri Abeng University
Tanri Abeng (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan BUMN era Presiden Soeharto, Tanri Abeng meninggal dunia dalam usia 82 tahun, Minggu (23/6/2024) sekitar pukul 02.36 WIB.

Jenazah Tanri Abeng saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Simpruk Golf XIII, Jakarta Selatan. Rencananya dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya di Tanri Abeng University, kampus yang didirikannya.

"(Dimakamkan) di Kampus Universitas Tanri Abeng ba'da (setelah) dhuhur," ungkap Said Didu lewat pesan singkatnya kepada MNC Portal.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Said Didu juga memberikan kabar duka tersebut yang dibagikan oleh Said Didu lewat akun media sosial pribadinya.

