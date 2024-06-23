Sosok Tanri Abeng di Mata Hendropriyono : Seorang Futuristik Brillian

JAKARTA - Mantan Kepala BIN Abdullah Mahmud Hendropriyono turut berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, Minggu (23/6/2024) dini hari. Menurutnya Indonesia kehilangan tokoh futuristik yang brilian.

"Beliau menteri BUMN dan saya lihat pandangannya ke depan itu sangat bagus. Karena memang seorang futuristik yang brillian," ujar Hendro kepada wartawan saat melayat ke rumah duka di Jalan Simpruk Golf XIII, Jakarta Selatan.

Menurutnya, Tanri merupakan aset negara sekaligus pakar di bidang manajemen, administrasi, bisnis, hingga negara. Tanri telah meninggalkan warisannya berupa buku dan tulisan yang menjadi dasar bagi kehidupan ekonomi nasional.

"Karena kita berprinsip pada Pancasila, demokrasi, dan ekonomi Pancasila. Harus secara konsekuen, diimplementasikan, dan itu cita-cita beliau semasa hidup," tuturnya.