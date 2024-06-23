Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Kenang Tanri Abeng, Bersahabat dari SMA lalu Aktif di HMI hingga Jadi Menteri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |13:16 WIB
JK Kenang Tanri Abeng, Bersahabat dari SMA lalu Aktif di HMI hingga Jadi Menteri
Jusuf Kalla (Foto: MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berbela sungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, Minggu (23/6/2024). JK sudah bersahabat lama dengan Tanri. Keduanya sering berdiskusi berbagai isu.

"Kira-kira tiga bulan lalu datang ke rumah, kita diskusi banyak, terakhir itu sebelum dia sakit, saya sendiri tidak tahu dia sakit. (Diskusi) tentang ekonomi nasional dan apa masalahnya, apa kelemahan kita, apa yang harus kita perbaiki dari sisi korporasi," ujar JK kepada wartawan di rumah duka Jalan Simpruk Golf XIII, Jakarta Selatan.

Menurutnya, banyak nilai yang bisa diteladani dari sosok Tanri. Menurutnya Tanri pekerja keras dan selalu belajar, memiliki pengalaman luas, dan punya harga diri kuat.

Tanri sejatinya merupakan teman sekolahnya sejak SMA dahulu meski berbeda jurusan hingga akhirnya kembali bersama dalam satu jurusan ekonomi saat kuliah dahulu.

