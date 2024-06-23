Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi Rumah Duka, 3 Menteri Kenang Sosok Tanri Abeng Berjuluk Manajer Rp1 Miliar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |13:46 WIB
Datangi Rumah Duka, 3 Menteri Kenang Sosok Tanri Abeng Berjuluk Manajer Rp1 Miliar
Menteri Investasi Indonesia atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Indonesia atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan RI Gudi Gunadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ atau Kepala Bappenas Suharso.

Monoarfa mendatangi mengenal sosok mantan Menteri BUMN Tanri Abeng yang meninggal pada Minggu (23/6/2024) dini hari tadi.

"Almarhum adalah sosok yang cerdas, pemahaman akademiknya luar biasa, terkenal dengan manajer 1 miliar dan satu sisi kalau bergaul tidak memandang anak dari mana, jabatannya apa, pengusaha besar atau kecil," ujar Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia di rumah duka, Minggu.

Menurutnya, Tanri merupakan sosok cerdas dan selalu bergaul dengan semua kalangan orang, termasuk dengannya. Sebagai seniornya, almarhum kerap berkomunikasi melalui handphone dan Whatsapps dengannya.

"Kami berduka atas kepergian beliau. Beliau adalah mentor dan menteri terbaik di zamannya yang berhasil mengangkat dan memperbaiki Kementerian BUMN," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi menerangkan, Tanri merupakan bekas gurunya, yang mana Tanri selalu bersemangat untuk membina jajaran direksi BUMN. Apalagi, adanya BUMN sejatinya tak lepas dari kehadiran Tanri dan banyak pula peninggalannya untuk generasi penerus di jajaran BUMN.

"Selama saya di (Dirut) Mandiri, beliau sangat semangat untuk bisa membina direksi-direksi BUMN, actionnya untuk membangun sumber daya manusia BUMN sangat luar biasa dan saya termasuk direktur yang sering berinteraksi dengan beliau. Sampai terakhir saya menjadi Wakil Menteri BUMN kan beliau masih jadi Komisaris Utama juga," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement