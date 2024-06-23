Datangi Rumah Duka, 3 Menteri Kenang Sosok Tanri Abeng Berjuluk Manajer Rp1 Miliar

JAKARTA - Menteri Investasi Indonesia atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan RI Gudi Gunadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ atau Kepala Bappenas Suharso.

Monoarfa mendatangi mengenal sosok mantan Menteri BUMN Tanri Abeng yang meninggal pada Minggu (23/6/2024) dini hari tadi.

"Almarhum adalah sosok yang cerdas, pemahaman akademiknya luar biasa, terkenal dengan manajer 1 miliar dan satu sisi kalau bergaul tidak memandang anak dari mana, jabatannya apa, pengusaha besar atau kecil," ujar Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia di rumah duka, Minggu.

Menurutnya, Tanri merupakan sosok cerdas dan selalu bergaul dengan semua kalangan orang, termasuk dengannya. Sebagai seniornya, almarhum kerap berkomunikasi melalui handphone dan Whatsapps dengannya.

"Kami berduka atas kepergian beliau. Beliau adalah mentor dan menteri terbaik di zamannya yang berhasil mengangkat dan memperbaiki Kementerian BUMN," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi menerangkan, Tanri merupakan bekas gurunya, yang mana Tanri selalu bersemangat untuk membina jajaran direksi BUMN. Apalagi, adanya BUMN sejatinya tak lepas dari kehadiran Tanri dan banyak pula peninggalannya untuk generasi penerus di jajaran BUMN.

"Selama saya di (Dirut) Mandiri, beliau sangat semangat untuk bisa membina direksi-direksi BUMN, actionnya untuk membangun sumber daya manusia BUMN sangat luar biasa dan saya termasuk direktur yang sering berinteraksi dengan beliau. Sampai terakhir saya menjadi Wakil Menteri BUMN kan beliau masih jadi Komisaris Utama juga," katanya.