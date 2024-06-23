Eks Menteri Tanri Abeng Dimakamkan di Samping Pusara Istrinya

JAKARTA - Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng dimakamkan di kawasan Tanri Abeng University, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Minggu (23/6/2024) siang tadi. Adapun almarhum Tanri dikebumikan di samping makam istrinya, Farida Nasution.

Berdasarakan pantauan, prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri di era Presiden Soeharto itu dimulai pada Minggu (23/6/2024) siang tadi sekira pukul 12.50 WIB. Keluarga dan kerabat tampak mengantarkan jenazah Tanri Abeng dari rumah duka yang ada di kawasan Jalan Simprug Golf 13, Kebayoran Lama ke tempat peristirahatan terakhirnya di kawasan Tanri Abeng University.

Prosesi pemakaman almarhum Tanri diiringi isak tangis dari anak, cucu, dan keluarga. Pemakaman pun diiringi pula kalimat tahlil lailaha Illallah hingga jenazah almarhum Tanri selesai dimakamkan.

Tanri Abeng dimakamkan di tempat pemakaman keluarga, tepat di samping makam istrinya, Farida Nasution, yang lebih dahulu wafat pada tahun 2016 silam. Pihak keluarga pun meninta agar semua orang yang mengenalnya memaafkan segala perbuatan yang mungkin khilaf dilakukan.

"Jikalau almarhum ada kekhilafan mohon dimaafkan. Semoga keteladanan beliau di dunia bisnis maupun pendidikan dapat menjadi contoh," kata perwakilan keluarga Tanri di pemakaman, Minggu.

(Arief Setyadi )