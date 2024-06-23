Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menteri Tanri Abeng Dimakamkan di Samping Pusara Istrinya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |15:06 WIB
Eks Menteri Tanri Abeng Dimakamkan di Samping Pusara Istrinya
Pemakaman Tanri Abeng (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng dimakamkan di kawasan Tanri Abeng University, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Minggu (23/6/2024) siang tadi. Adapun almarhum Tanri dikebumikan di samping makam istrinya, Farida Nasution.

Berdasarakan pantauan, prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri di era Presiden Soeharto itu dimulai pada Minggu (23/6/2024) siang tadi sekira pukul 12.50 WIB. Keluarga dan kerabat tampak mengantarkan jenazah Tanri Abeng dari rumah duka yang ada di kawasan Jalan Simprug Golf 13, Kebayoran Lama ke tempat peristirahatan terakhirnya di kawasan Tanri Abeng University.

Prosesi pemakaman almarhum Tanri diiringi isak tangis dari anak, cucu, dan keluarga. Pemakaman pun diiringi pula kalimat tahlil lailaha Illallah hingga jenazah almarhum Tanri selesai dimakamkan.

Tanri Abeng dimakamkan di tempat pemakaman keluarga, tepat di samping makam istrinya, Farida Nasution, yang lebih dahulu wafat pada tahun 2016 silam. Pihak keluarga pun meninta agar semua orang yang mengenalnya memaafkan segala perbuatan yang mungkin khilaf dilakukan.

"Jikalau almarhum ada kekhilafan mohon dimaafkan. Semoga keteladanan beliau di dunia bisnis maupun pendidikan dapat menjadi contoh," kata perwakilan keluarga Tanri di pemakaman, Minggu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement