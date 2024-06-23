Maju Pilgub Jakarta, Sahroni : Kalau Lawannya Ridwan Kamil Pasti Menang Gue

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sangat percaya diri (pede) bakal menang bila head to head atau satu lawan satu melawan Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

"Oh kalau lawannya gue sama RK berdua saja, pasti menang gue," kata Sahroni saat ditemui di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/6/2024).

Namun, Sahroni pesimistis bila maju melawan RK di Pilgub Jawa Barat 2024. Ia yakin bakal kalah melawan RK head to head di Pilgub Jawa Barat.

