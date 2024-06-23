Di Forum Tripartite Brunei, BKSAP DPR Bicara Peran Penting RI dalam Ekonomi Digital

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, melakukan pertemuan dengan Parlemen dan Pemerintah Brunei Darussalam pada 10 Juni 2024. Ia juga menjadi pembicara dalam Forum Tripartit.

Forum Tripartit yang diadakan Pemerintah Brunei Darussalam itu berfokus pada pengembangan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Adapun tema yang diangkat “Membangun Ekonomi Digital yang Dinamis di ASEAN: Strategi untuk Ketahanan Siber dan Kesejahteraan Bersama”.

Kegian tersebut dibuka H.E. Dato Seri Setia Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah, Menteri di Kantor Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi II. Pembicara lain yang turut hadir termasuk H.E. Paul Thoppil, Perwakilan Perdagangan Indo-Pasifik untuk Kanada, dan Jerome Saniez, General Manager dan Country Chair TotalEnergies Brunei, serta beberapa tokoh penting lainnya.

Dalam pidatonya, Putu menyoroti peran penting Indonesia dalam ekonomi digital ASEAN, mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi terbesar di kawasan tersebut.

“Bagaimana membangun digital economy yang berkembang pesat di kawasan ASEAN, dan bagaimana strategi untuk membangun ketahanan siber kita serta memberikan konstribusi kepada kesejahteraan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat di kawasan Asean,” kata Putu melalui keterangan tertulis, Minggu, 23 Juni 2024.

Ia menjelaskan, tentang keragaman lanskap digital di Indonesia, mencatat tantangan seperti masalah konektivitas internet dan tingkat literasi digital yang bervariasi di seluruh negeri.

Indonesia, dengan populasi yang besar dan beragam, memainkan peran krusial sebagai pasar bagi ekonomi digital. Meskipun ada tantangan seperti masalah konektivitas, penggunaan media sosial dan platform digital yang luas menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital.

Di Asia Tenggara, Indonesia penduduk terbesar keempat di dunia, dan terbesar di kawasan ASEAN. Sehingga, sangat penting dan Indonesia biasanya menjadi market dalam digital economy.

“Begitu diverse-nya dan berbedanya posisi bagaimana akses terhadap digital access di Indonesia, baik perhubungan dengan internet connection, atau literasi tentang digital, atau bagaimana masyarakat mengalami tantangan, di mana mungkin koneksi internet juga mengalami permasalahan," ujarnya.