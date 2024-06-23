Akhir Pekan, Jokowi Ajak Cucu Kunjungi Solo Safari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan akhir pekan bersama kedua cucunya yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah di Solo Safari, Jawa Tengah, Minggu (23/6/2024).

Dari pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak kompak bersama kedua cucunya memakai kaus berwarna putih.

"Tentunya sangat senang sekali dan bahagia karena bapak Jokowi sangat ramah sekali dan Jan Ethes juga Lembah sangat ceria sekali. Dan bapak Jokowi menggandeng Jan Ethes juga Lembah, figurnya sangat hangat dengan cucu-cucunya," ungkap Pemandu Wisata Solo Safari, Bekti.

Saat di Solo Safari, Jan Ethes dan Lembah tampak antusias memberi makan hewan seperti Rusa, Harimau, Otter, Gajah, dan Kelinci. "Tadi memberi makan Rusa, Harimau, Otter, lalu Gajah, dan Kelinci, serta naik Kuda Poni," kata Bekti.

Kehadiran Jokowi di kebun binatang Kota Solo itu membuat heboh dan histeris pengunjung yang hadir. Jokowi beserta kedua anak Gibran itu memilih untuk berjalan kaki menyusuri satu per satu hewan yang ada di Solo Safari.