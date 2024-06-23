Airlngga Ungkap Eks Menteri BUMN Tanri Abeng Seangkatan Ayahnya

JAKARTA - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto turut menyampaikan dukanya pada keluarga di rumah duka, Jalan Simprug Golf 13, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas meninggalnya mantan Menteri BUMN Tanri Abeng pada Minggu (23/6/2024) ini.

Airlangga menyebut, Tanri merupakan teman satu angkatan ayahnya.

"Almarhum Pak Tantri Abeng itu kan beliau seangkatannya dengan almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya pada waktu di periode Pak Presiden Soeharto yang mengusulkan dibentuknya Kementerian BUMN dan yang menjadi menterinya pada waktu itu Pak Tantri Abeng," ujar Airlngga pada wartawan, Minggu (23/6/2024).

Menurutnya, Tanri sejatinya dikenal sebagai guru di bidang menejemen. Tanri merupakan orang yang punya kreativitas dan keahlian di bidang korporat, di mana di awal dibentuknya Kementerian BUMN, Tanri pun dipercaya sebagai Menteri.

"Tentu banyak tangan-tangan Pak Tantri di dalam Reform BUMN yang pada waktu itu termasuk merjernya Bank Mandiri. Jadi ada beberapa hal yang substansial dan tentu Pak Tantri punya anak namanya Pak Emil, nah itu sebetulnya satu dengan saya sesama di DPR," tuturnya.