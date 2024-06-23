Imbas Tarif MRT Rp1 di Perayaan HUT DKI Jakarta, Penumpang Membeludak

JAKARTA - Dalam rangka merayakan HUT ke-497 DKI Jakarta, Tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memberikan harga spesial, yakni sebesar Rp1 pada 22-23 Juni 2024.

Informasi itu diunggah dalam akun Instagram resmi MRT Jakarta Info, @mrtjktinfo, Jumat (21/6/2024).

"Tarif spesial Rp1 ini dapat Teman MRT nikmati pada 22-23 Juni 2024 yang berlaku selama jam operasional MRT Jakarta," tulis dalam keterangannya.

Promo khusus ini berlaku selama jam operasional MRT Jakarta dari pukul 05.00-00.00 WIB.

Momen promo naik MRT hanya Rp1 ini tentu saja dimanfaatkan masyarakat untuk mencoba fasilitas publik kebanggaan Kota Jakarta ini. Di akhir pekan ini, banyak dari mereka yang ke Jakarta menggunakan transportasi MRT.