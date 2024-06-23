Viral Perempuan Korban Begal Datangi Rumah Pelaku, Begini Kata Polisi

JAKARTA - Viral wanita korban begal di Depok inisial L (24), disebut mendatangi rumah begal. Rumah tersebut ternyata merupakan lokasi di mana motornya yang dijual pelaku melalui Facebook (FB) di Jampang Pulo, Kemang, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Dalam caption video tersebut ditulis, seorang wanita berinisial L (24) menjadi korban begal motor setelah mengantar suami ke Stasiun Citayam, Depok. Korban lalu dinarasikan mendatangi rumah pelaku di Bojonggede, Kabupaten Bogor, hingga viral di media sosial.

Dari video viral yang dilihat, perekam video merekam suasana saat mendatangi lokasi. Dia pun menemukan pelat nomor sepeda motor miliknya.

"Bentar ya A, minta izin ya Pak RW, ini pelat nomornya ada posisi di warung, Pak RW, mohon izin, ini sarung tangan di sini, Pak RW," kata perekam video.

Video tersebut mendapat banyak respons dari warganet. Netizen menilai langkah itu berani dilakukan karena polisi tidak melakukan proses apa pun setelah melaporkan kejadian tersebut.