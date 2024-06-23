JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah warung bengkel motor di Jalan Bambu Larangan, Pegadungan, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (23/6/2024) dini hari.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 03:48 WIB.
"Gulkarmat mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dengan 20 personil pemadam," demikian keterangan yang diterima Okezone.
Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran di lokasi.
(Fakhrizal Fakhri )