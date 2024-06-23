Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melanda Bengkel Motor di Cengkareng Dini Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |04:15 WIB
Kebakaran warung di Cengkareng (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah warung bengkel motor di Jalan Bambu Larangan, Pegadungan, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (23/6/2024) dini hari.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 03:48 WIB.

"Gulkarmat mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dengan 20 personil pemadam," demikian keterangan yang diterima Okezone.

Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran di lokasi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
