Perempuan di Depok Jadi Korban Kekerasan Oknum Ojol, Begini Kronologinya

JAKARTA - Kasus kekerasan yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) terhadap customer kembali terjadi. Kali ini dialami oleh seorang ibu berinisial DP yang tinggal di Jalan H. Japat, Kelapa Dua RTM, Depok.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 21 Juni 2024 malam itu melibatkan DP dan pengemudi ojek online berinisial S. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 20.45 WIB saat S mengantarkan pesanan ke rumah DP.

Kronologi kejadian itu berawal saat S Mengantar pesanan DP. Namun saat dihubungi DP tidak menjawab.

Setibanya di lokasi, S langsung marah-marah, dan membentak-bentak DP. Pelaku pun kemudian melempar kunci motornya karena kesulitan mencari alamat.

Amarahnya okum ojol itu berlanjut dengan menendang motor DP hingga jatuh dan menyebabkan jendela rumahnya pecah.

DP segera melaporkan insiden ini kepada pihak platform ojol tersebut, dan merespons dengan memutus kemitraan driver tersebut. Kejadian ini juga sudah ditangani oleh Polsek Cimanggis Depok.