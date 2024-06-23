Polisi Pulangkan Bocah Laki-laki Diduga Korban Penculikan

BOGOR - Seorang bocah laki-laki akhirnya dipulangkan oleh anggota Polsek Tajurhalang karena diduga menjadi korban penculikan. Saat ini, korban R yang berusia 9 tahun itu sudah bertemu kembali dengan keluarganya.

Kapolsek Tajurhalang, Iptu Tamar mengatakan pihaknya baru saja memulangkan bocah yang diduga korban penculikan. Bocah laki-laki itu diculik dari Pesona Oktaria Rancabungur.

“Iya sudah (pulang), karena anak ini nggak bawa HP jadi kita anterin, kebetulan anak ini ingat rumahnya,” ujar Iptu Tamar saat dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat.

Iptu Tamar mengatakan saat ini kondisi bocah tersebut dalam keadaan sehat. “Alhamdulillah sehat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Iptu Tamar menjelaskan modus penculikan tersebut menurut keterangan korban. Ia menceritakan korban sempat dirayu dan diberikan uang oleh pelaku.

“Dikasih uang Rp100 ribu tapi nggak mau, dikasih Rp250 ribu juga nggak mau. Akhirnya dipaksa suruh naik motor,” paparnya.