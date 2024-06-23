Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

300 Polisi Diterjunkan Amankan Jakarta International Marathon, Berikut Rekayasa Lalin

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |05:03 WIB
300 Polisi Diterjunkan Amankan Jakarta International Marathon, Berikut Rekayasa Lalin
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu (23/6/2024). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya siapkan pengamanan dan sejumlah penutupan jalan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Usman Latif mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 300 personel gabungan dari Direktorat Lalu Lintas maupun Satlantas jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para personel akan ditempatkan di 138 titik, mulai Traffic Light Harmoni sampai pintu 4 Gelora Bung Karno.

"Jumlah kekuatan 300 personel terdiri dari 250 personel Mako Ditlantas Polda Metro dan 50 personel dari satuan wilayah," kata Latif dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).

Latif mengatakan, pengamanan agar pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) dapat berjalan aman dan tertib.

Selain itu, Latif mengatakan hal ini juga untuk menjamin arus lalu lintas yang aman bagi masyarakat yang akan beraktifitas di tengah kegiatan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM).

"(Tujuan) untuk mewujudkan Kamseltibcar lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM)," ucap dia.

Dalam pelaksanaan, kepolisian juga menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas. Informasi pengalihan arus lalu lintas diumumkan melalui akun Instagram @tmcpoldametro.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan menghargai kerjasama Anda. Jalanan di sekitar rute BTN Jakarta International Marathon akan padat. Mobil, sepeda motor, pejalan kaki, sepeda, skuter listrik, dan kendaraan umum lain dilarang melintas rute BTN JAKIM," tulis akun instagram @tmcpoldametro seperti kutip Sabtu.

@tmcpoldametro meminta masyarakat menghindari ruas jalan yang menjadi rute BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 pada 23 Juni 2024, Pukul 02.00-12:00 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192976/viral-xpSO_large.jpg
Hari Pertama 2026, Jakarta Nyaris Kosong Melompong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149701/pramono_anung-IthZ_large.jpg
64,5% Warga Jakarta Puas Kinerja Pemprov, Pramono Ogah Ngonten Lebih Baik Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037590/sindirian-menohok-anies-ke-heru-budi-yang-ogah-dijadikan-kambing-hitam-c1YmGoJyou.jpg
Sindirian Menohok Anies ke Heru Budi yang Ogah Dijadikan Kambing Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/338/3036485/lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-mulai-pengeboran-jakpro-minta-maaf-jika-bikin-macet-c9BLfWqdGj.jpg
LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Mulai Pengeboran, Jakpro Minta Maaf Jika Bikin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3032065/sekda-jakarta-wujudkan-kota-global-butuh-anggaran-rp600-triliun-yzy4IGcqR3.jpg
Sekda Jakarta: Wujudkan Kota Global Butuh Anggaran Rp600 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030473/heru-budi-buka-pameran-flora-dan-fauna-2024-dorong-peningkatan-kualitas-lingkungan-di-jakarta-DGzhT5LLgE.jpg
Heru Budi Buka Pameran Flora dan Fauna 2024, Dorong Peningkatan Kualitas Lingkungan di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement