300 Polisi Diterjunkan Amankan Jakarta International Marathon, Berikut Rekayasa Lalin

JAKARTA - BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu (23/6/2024). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya siapkan pengamanan dan sejumlah penutupan jalan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Usman Latif mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 300 personel gabungan dari Direktorat Lalu Lintas maupun Satlantas jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para personel akan ditempatkan di 138 titik, mulai Traffic Light Harmoni sampai pintu 4 Gelora Bung Karno.

"Jumlah kekuatan 300 personel terdiri dari 250 personel Mako Ditlantas Polda Metro dan 50 personel dari satuan wilayah," kata Latif dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).

Latif mengatakan, pengamanan agar pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) dapat berjalan aman dan tertib.

Selain itu, Latif mengatakan hal ini juga untuk menjamin arus lalu lintas yang aman bagi masyarakat yang akan beraktifitas di tengah kegiatan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM).

BACA JUGA: Satpol PP Akan Sisir Ranjau Paku Sepanjang Jalur Jakarta International Marathon 2024

"(Tujuan) untuk mewujudkan Kamseltibcar lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM)," ucap dia.

Dalam pelaksanaan, kepolisian juga menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas. Informasi pengalihan arus lalu lintas diumumkan melalui akun Instagram @tmcpoldametro.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan menghargai kerjasama Anda. Jalanan di sekitar rute BTN Jakarta International Marathon akan padat. Mobil, sepeda motor, pejalan kaki, sepeda, skuter listrik, dan kendaraan umum lain dilarang melintas rute BTN JAKIM," tulis akun instagram @tmcpoldametro seperti kutip Sabtu.

@tmcpoldametro meminta masyarakat menghindari ruas jalan yang menjadi rute BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 pada 23 Juni 2024, Pukul 02.00-12:00 WIB