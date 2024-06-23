Ada Jakarta Internasional Marathon, 13 KA Keberangkatan Gambir Berhenti di Stasiun Jatinegara

Keberangkatan Kereta Api berlangsung di Stasiun Jatinegara selama Jakarta Marathon International (Foto: istimewa/Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola operasi pada 13 Kereta Api jarak jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir, untuk kereta Api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada hari ini, Minggu (23/7/2024).

Hal itu guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir lantaran adanya BTN Jakarta Internasional Marathon di sekitaran Monas.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Minggu (23/6) keberangkatan KA antara pukul 05.00 WIB sampai 12:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko.

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. KA Taksaka Tambahan 7004A Gambir – Yogyakarta, berangkat 05.50 Wib;

2. Argo Semeru Plb 18A Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat 06.20 Wib;

3. KA Papandayan Plb 7048 Gambir – Garut, berangkat 06.30 Wib;

4. Argo Muria KA 14 Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 07.00 Wib;

5. Argo Parahyangan KA 52 Gambir – Bandung, berangkat 07.25 Wib;

6. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 Wib;

7. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 Wib;