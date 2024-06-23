Penyebab Kebakaran Revo Mall, Api Bersumber dari Kompor Portabel Restoran

JAKARTA - Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Haryanto mengatakan kebakaran di Revo Mall, Kota Bekasi diduga berasal dari kompor portabel dari sebuah restoran.

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.41 WIB.

"Dugaan sementara informasi dari kompor portabel, di rumah makan Gokana," ujar Haryanto kepada wartawan dikutip, Minggu (23/6/2024).

Dia menerangkan, restoran siap saji itu berada di tengah mall. Api yang bersumber dari restoran tersebut lalu merembet ke gerai-gerai lain di sisi atas dan bawah.

"Dari titik awal (restoran) tengah ke atas dan ke bawah merambat. 4 lantai (yang terbakar)," ujarnya.

Guna memadamkan api, pihaknya menerjunkan 115 personel dengan bantuan 17 mobil pemadam kebakaran. Meski alat pendeteksi api di dalam mall itu berfungsi, akan tetapi karena api begitu besar hal tersebut tidak mampu memadamkan si jago merah.

"Ada (alat pendeteksi api), cuman kebakaran semakin melebar jadi tidak memadai," ujarnya.