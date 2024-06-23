Kebakaran Revo Mall, 10 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

JAKARTA - Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Ruswaji menyebut bahwa 10 orang dilarikan ke rumah sakit saat kebakaran Revo Mall, Kota Bekasi, Sabtu 22 Juni 2024.

Para korban diketahui mengalami sesak nafas dari kepulauan asap kebakaran tersebut.

“Sekitar 10 (korban) kurang lebih tapi belum pasti dan itu sudah ada di RSUD. Karena asap saja menghirup asap sesak nafas,” ujarnya, Minggu (23/6/2024).

Sebelumnya, Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Haryanto mengatakan kebakaran di Revo Mall, Kota Bekasi diduga berasal dari kompor portabel dari sebuah restoran.

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.41 WIB.

"Dugaan sementara informasi dari kompor portabel, di rumah makan Gokana," ujar Haryanto.

Dia menerangkan, restoran siap saji itu berada di tengah mal. Api yang bersumber dari restoran tersebut lalu merembet ke gerai-gerai lain di sisi atas dan bawah.

"Dari titik awal (restoran) tengah ke atas dan kebawah merambat. 4 lantai (yang terbakar)," ujarnya.