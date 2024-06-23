1.207 Personel TNI-Polri Amankan Jakarta International Marathon 2024

JAKARTA - Sebanyak 1.207 petugas gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov DKI diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Jakarta International Marathon 2024, Minggu (23/6/2024).

“Petugas tidak membawa senpi, lakukan pelayanan humanis yang mengikuti lari marathon supaya berjalan dengan aman dan lancar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Susatyo menjelaskan, pengalihan arus lalin jalan disekitar rute sudah dilakukan mulai pukul 02.00 WIB sampai 12.00 WIB.

BACA JUGA:

Rute yang dialihkan terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin, kawasan Medan Merdeka, Monas Jakarta Pusat, hingga Rasuna Said di Jakarta Selatan.

“Bagi warga yang bepergian agar mencari jalan alternatif karena jalan yang akan dilalui untuk lari Marathon dialihkan,” ucap Susatyo.