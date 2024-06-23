Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |11:27 WIB
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
Polusi udara di Jakarta. (Foto: ANTARA)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam mengatasi polusi udara ekstrem.

“Kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG mengenai arahan Pj Gubernur untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jakarta, seiring dengan kondisi udara Jakarta yang sedang memburuk beberapa waktu terakhir,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (23/6/2024).

Isnawa mengatakan, wilayah Jakarta dan sekitarnya pernah melakukan TMC untuk mengatasi kondisi cuaca ekstrem dan polusi udara seperti akhir tahun 2022 lalu, BPBD berkoordinasi dengan tim gabungan TMC yang terdiri dari BMKG, BRIN, BNPB, dan TNI AU untuk melakukan penyemaian garam di langit Jakarta untuk menanggulangan potensi cuaca ekstrem yang terjadi.

Halaman:
1 2
      
