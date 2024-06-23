Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi soal Peluang Maju Pilgub DKI : Esok Penuh Misteri, Biar Semesta yang Menjawab

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |12:53 WIB
Heru Budi soal Peluang Maju Pilgub DKI : Esok Penuh Misteri, Biar Semesta yang Menjawab
Heru Budi Hartono (Foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak menjawab tegas apakah dirinya akan mencalonkan diri atau tidak dalam Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya hari selanjutnya masih misteri.

"Hari esok penuh misteri, biar alam semesta yang menjawab," kata Heru Budi sambil tersenyum menjawab wartawan di sela Jakarta International Marathon 2024 dalam rangka HUT ke-497 Jakarta di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Sebelumnya Heru Budi pernah berkata soal deretan nama yang digadang-gadang sebagai kandidat gubernur Jakarta 2024 adalah orang baik.

 BACA JUGA:

"Kandidat-kandidat bagus, baik, mudah-mudahan apa yang nanti dipilih masyarakat tentunya dalam pilkada itu yang terbaik," kata Heru pada wartawan Jakarta, Sabtu 22 Juni 2024.

"Saya mengucapkan mungkin tentunya selamat berjuang di dalam Pilkada," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
