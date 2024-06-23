Mobil Terbakar Hebat di SPBU Nanggung Bogor

BOGOR - Sebuah mobil terbakar di SPBU, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Awalnya, diketahui mobil Carry F 1779 AY itu selesai mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU.

"Setelah mengisi bahan bakar, mobil tersebut melanjutkan untuk mengisi angin," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Saat itulah, percikan api muncul dari bawah mobil dan dengan cepat mengakibatkan kebakaran. Polisi dan tim Damkar Sektor Leuwiliang yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian.

"Berhasil memadamkan api sebelum menyebar lebih luas," jelasnya.