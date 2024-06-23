Viral Pesepeda Ribut dengan Ojol di Jalan Sudirman, Polisi: Nanti Kami Cek

Viral pesepeda ribut dengan ojol di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat (Foto: Tangkapan layar IG @memomedsos_official)

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja berkelahi dengan seorang drivel ojek online di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa keributan antara remaja pesepeda dengan drivel ojel online terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024, malam.

Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @momenmedsos_official, tampak awalnya driver ojol menegur bocah yang berada di jalur sepeda.

Driver ojol itu tak terima karena bocah pesepeda itu menghalangi jalannya. Disebutkan, perkelahian itu terjadi pada pukul 21.00 WIB.

"Kenapa? Lagi bikin video" ucap remaja pesepeda itu

"Apa video-video? Ku tampar kau di sini!" Kata driver ojol.

Kemudian, si driver ojol pun emosi dan terus mengintimidasi bocah pesepeda tersebut. Lantaran tak terima bocah itu pun memukul kepala si driver ojol.

Kemudian, driver ojol itu membanting sepeda milik si bocah. Si bocah yang tak terima pun menendang motor si driver ojol hingga terguling. Dirver ojol lain yang ada di lokasi coba melerai perkelahian keduanya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya akan mengecek ke lokasi terkait keributan tersebut.

"Nanti kami cek," tegas Kapolres saat dihubungi pada Minggu (23/6/2024).