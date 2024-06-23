Gelar Konsolidasi, Relawan Siap Perjuangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

JAKARTA – Nama Ridwan Kamil mewarnai dinamika pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sosoknya digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur Jakarta.

Kemunculan Ridwan Kamil menuai dukungan dan respon dari kelompok warga. Mereka membentuk “Relawan Kita” (RK) yang siap memperjuangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.

RK menggelar konsolidasi di Hotel Sari Pacific, Jakarta berbarengan dengan rangka HUT Ke-479 Jakarta, pada Sabtu 22 Juni 2024. Acara konsolidasi RK berlangsung hangat ditambah dengan kehadiran Ridwan Kamil yang disambut dengan tawa.

“Selamat datang, Kang Emil, eh, Bang Emil. Sekarang panggilannya Bang Emil, karena akan menjadi gubernur Jakarta,” ujar M Zaki, pemandu acara konsolidasi.

Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat itu hadir menyampaikan pandangannya tentang Jakarta ke depan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pilkada Jakarta 2024 ini bersejarah karena bersamaan dengan pembangunan IKN. Saya katakan, Jakarta tidak perlu takut pada IKN karena Jakarta akan tetap punya relevansinya sendiri sebagai kota yang sudah eksis ratusan tahun,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya.

Hal lainnya yang juga tak luput dari sorotan Ridwan Kamil, yakni persoalan polusi udara. Ia menilai, kota yang baik dan humanis adalah ketika orang lebih rindu nongkrong di luar ruangan daripada di dalam ruangan.

Kurator IKN itu menegaskan, bahwa hal tersebut hanya bisa terwujud ketika itu aman, nyaman, dan ramah, terutama terhadap anak-anak, perempuan dan kalangan lanjut usia (lansia).

“Apa yang terjadi di Jakarta tidak terlepas dari apa yang terjadi di tingkat global, seperti global warming dan disrupsi digital. Juga dari apa yang terjadi di wilayah sekitarnya. Memimpin Jakarta harus memahami wilayah-wilayah tetangganya, yakni Jawa Barat dan Banten. Jakarta harus menjadi ‘kakak yang baik’ bagi kota dan kabupaten di sekitarnya,” ujarnya.