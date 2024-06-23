Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Konsolidasi, Relawan Siap Perjuangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |15:39 WIB
Gelar Konsolidasi, Relawan Siap Perjuangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta
Konsolidasi Relawan Kita dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Nama Ridwan Kamil mewarnai dinamika pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sosoknya digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur Jakarta.

Kemunculan Ridwan Kamil menuai dukungan dan respon dari kelompok warga. Mereka membentuk “Relawan Kita” (RK) yang siap memperjuangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.  

RK menggelar konsolidasi di Hotel Sari Pacific, Jakarta berbarengan dengan rangka HUT Ke-479 Jakarta, pada Sabtu 22 Juni 2024. Acara konsolidasi RK berlangsung hangat ditambah dengan kehadiran Ridwan Kamil yang disambut dengan tawa.

“Selamat datang, Kang Emil, eh, Bang Emil. Sekarang panggilannya Bang Emil, karena akan menjadi gubernur Jakarta,” ujar M Zaki, pemandu acara konsolidasi.

Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat itu hadir menyampaikan pandangannya tentang Jakarta ke depan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pilkada Jakarta 2024 ini bersejarah karena bersamaan dengan pembangunan IKN. Saya katakan, Jakarta tidak perlu takut pada IKN karena Jakarta akan tetap punya relevansinya sendiri sebagai kota yang sudah eksis ratusan tahun,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya.

Hal lainnya yang juga tak luput dari sorotan Ridwan Kamil, yakni persoalan polusi udara. Ia menilai, kota yang baik dan humanis adalah ketika orang lebih rindu nongkrong di luar ruangan daripada di dalam ruangan.

Kurator IKN itu menegaskan, bahwa hal tersebut hanya bisa terwujud ketika itu aman, nyaman, dan ramah, terutama terhadap anak-anak, perempuan dan kalangan lanjut usia (lansia).

“Apa yang terjadi di Jakarta tidak terlepas dari apa yang terjadi di tingkat global, seperti global warming dan disrupsi digital. Juga dari apa yang terjadi di wilayah sekitarnya. Memimpin Jakarta harus memahami wilayah-wilayah tetangganya, yakni Jawa Barat dan Banten. Jakarta harus menjadi ‘kakak yang baik’ bagi kota dan kabupaten di sekitarnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039455/anies_dan_ridwan_kamil-guEM_large.jpg
Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039121/kpu_verifikasi_calon_independen_pilgub_dki_jakarta-9n7j_large.JPG
Jumlah Dukungan Pasangan Dharma-Kun Tidak Memenuhi Syarat Pilgub DKI, KPU Beri Waktu Perbaikan 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038595/pdip-dan-pkb-bentuk-forum-khusus-pilkada-bangun-koalisi-di-jakarta-hingga-jatim-UxOFpxoik8.jpg
PDIP dan PKB Bentuk Forum Khusus Pilkada, Bangun Koalisi di Jakarta hingga Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038590/lewat-pantun-pks-ajak-cak-imin-dan-pkb-dukung-anies-sohibul-iman-di-pilgub-dki-peMR6dntJR.jpg
Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038043/anies-baswedan-belum-ada-lawan-di-pilgub-jakarta-2024-GnriRYYlyG.jpg
Anies Baswedan Belum Ada Lawan di Pilgub Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037964/kantongi-dukungan-nasdem-anies-akui-surya-paloh-selipkan-pesan-untuk-jakarta-KY3J65q2rO.jpg
Kantongi Dukungan NasDem, Anies Akui Surya Paloh Selipkan Pesan untuk Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement