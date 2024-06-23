Meresahkan, Gangster Serang dan Rampas Motor Warga di Tangerang

JAKARTA - Humas Polsek Kelapa Dua, Aipda Angga menyebut pihaknya masih dalam proses penyelidikan perihal perampasan motor warga disertai penyerangan di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

“Masih lidik,” ujar Angga saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/6/2024).

BACA JUGA: Eks Menteri Tanri Abeng Dimakamkan di Samping Pusara Istrinya

Sementara itu, korban Arabia yang motornya dicuri menceritakan ketika kelompok gengster itu melakukan penyerangan di kawasan Kelapa Dua. Kata Arabia peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024, dini hari.

Ia mengatakan, mulanya kendaraan miliknya itu dipinjam oleh salah satu temannya karena ingin membeli sesuatu di warung kelontong. Saat membeli sesuatu di warung tersebut motonya lalu dicuri oleh kelompok gengster yang membawa senjata tajam.

“Benar, yang ilang motor saya. Jadi Dia (teman) minjam motor ke aku buat ke warung. (Lalu) Dia datang ke saya, saya tanya motor gua mana temen saya bilang diambil gangster,” ujar Arabia.

Ia menyebut saat perampasan itu, temannya sempat diancam dengan menggunakan senjata tajam, disertai penyalaan petasan.