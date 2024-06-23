Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meresahkan, Gangster Serang dan Rampas Motor Warga di Tangerang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |15:45 WIB
Meresahkan, Gangster Serang dan Rampas Motor Warga di Tangerang
Begal serang warga di Tangerang (Foto: Tangkapan layar/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Humas Polsek Kelapa Dua, Aipda Angga menyebut pihaknya masih dalam proses penyelidikan perihal perampasan motor warga disertai penyerangan di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

“Masih lidik,” ujar Angga saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/6/2024).

Sementara itu, korban Arabia yang motornya dicuri menceritakan ketika kelompok gengster itu melakukan penyerangan di kawasan Kelapa Dua. Kata Arabia peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024, dini hari.

Ia mengatakan, mulanya kendaraan miliknya itu dipinjam oleh salah satu temannya karena ingin membeli sesuatu di warung kelontong. Saat membeli sesuatu di warung tersebut motonya lalu dicuri oleh kelompok gengster yang membawa senjata tajam.

“Benar, yang ilang motor saya. Jadi Dia (teman) minjam motor ke aku buat ke warung. (Lalu) Dia datang ke saya, saya tanya motor gua mana temen saya bilang diambil gangster,” ujar Arabia.

Ia menyebut saat perampasan itu, temannya sempat diancam dengan menggunakan senjata tajam, disertai penyalaan petasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182848/begal-84Qk_large.jpg
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876/begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348/begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535/ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007/pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/340/3145664/begal-i8zp_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun di Lampung Dibegal, Terseret Motor hingga 15 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement