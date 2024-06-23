Advertisement
MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting, Bengkel Sekaligus Tempat Tinggal di Jaktim Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |18:39 WIB
Diduga Korsleting, Bengkel Sekaligus Tempat Tinggal di Jaktim Terbakar
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Manunggal Raya, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu (23/6/2024). Bangunan yang kebakaran merupakan bengkel sekaligus tempat tinggal.

Kasie Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaeman, menyebut api diduga berasal dari korsleting listrik, yang akhirnya menjalar ke bagian lain.

"Diduga korsleting listrik. Api berasal dari kamar tengah di lantai dua, kemudian terjadi perambatan ke sekitar," ujar Gatot dalam keterangan, Minggu.

Kata Gatot, peristiwa kebakaran itu dilaporkan pukul 15.17 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.59 WIB. Untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 50 personel dan 10 unit mobil pemadam kebakaran.

Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

"Kerugian ± 200 juta. Jiwa terselamatkan, 2 Kepala Keluarga atau 8 Jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
