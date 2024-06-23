Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Utang, Joki Tong Setan Bakar Pegawai Rumah Hantu di Pasar Rebo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |19:31 WIB
Gegara Utang, Joki Tong Setan Bakar Pegawai Rumah Hantu di Pasar Rebo
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA - Seorang joki Tong Setan berinisial EST tega membakar rekanannya sendiri yang merupakan pegawai atau pemeran tuyul di wahana rumah hantu. Keduanya diketahui sama-sama bekerja di wahana pasar malam yang terletak di kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kapolsek Pasar Rebo Kompol Haris Akhmat Basuki menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 19 Juni 2024. Kata dia, korban yakin AMG tewas dengan luka bakar akibat penyiraman bensin.

"Teman dari sesama pegawai di wahana pasar malam. Dari pemain Tong Setan melakukan penyiraman bensin kepada temannya yang bekerja di wahana rumah Hantu," ujar Haris saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/6/2024).

Kata Kapolsek masalah tersebut karena korban memiliki utang kepada pelaku. Pelaku diduga kesal karena korban tak kunjung membayar utangnya.

"Karena masalah utang piutang," sambungnya.

Ia menjelaskan, setelah mengetahui kejadian tersebut pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

"Kami dapat informasi personal kami yang di lapangan, kemudian kami cek TKP lalu kita buat laporan polisi model A," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
