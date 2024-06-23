Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |22:04 WIB
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan melakukan upaya rekayasa cuaca dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Hal itu guna merespons polusi Jakarta yang buruk berdasarkan pantauan situs IQ Air yang merilis data polusi Jakarta sempat menduduki yang terburuk di dunia. 

"(Disiapkan) pertama rekayasa cuaca ya, rekayasa cuaca dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Heru Budi di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Heru menambahkan, pihaknya juga akan melakukan rekayasa cuaca dengan kolaborasi dari sejumlah pihak. Proses rekayasa cuaca itu dilakukan seperti yang sebelumnya telah di lakukan di Jakarta pada akhir tahun 2022 dan pertengahan 2023 lalu.

"Seperti beberapa tahun lalu termasuk yang kira-kira sebulan lalu dilakukan rekayasa, nanti kita lakukan," ungkap Heru Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913293/capres-cawapres-harus-punya-komitmen-hadirkan-udara-bersih-tanpa-polusi-Gqpm1uKPcd.jpg
Capres-Cawapres Harus Punya Komitmen Hadirkan Udara Bersih Tanpa Polusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement