Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan melakukan upaya rekayasa cuaca dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Hal itu guna merespons polusi Jakarta yang buruk berdasarkan pantauan situs IQ Air yang merilis data polusi Jakarta sempat menduduki yang terburuk di dunia.

"(Disiapkan) pertama rekayasa cuaca ya, rekayasa cuaca dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Heru Budi di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Heru menambahkan, pihaknya juga akan melakukan rekayasa cuaca dengan kolaborasi dari sejumlah pihak. Proses rekayasa cuaca itu dilakukan seperti yang sebelumnya telah di lakukan di Jakarta pada akhir tahun 2022 dan pertengahan 2023 lalu.

"Seperti beberapa tahun lalu termasuk yang kira-kira sebulan lalu dilakukan rekayasa, nanti kita lakukan," ungkap Heru Budi.