Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gunung Putri Digegerkan Penemuan Mayat Pria Tergantung di Pohon

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |21:30 WIB
Warga Gunung Putri Digegerkan Penemuan Mayat Pria Tergantung di Pohon
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria tidak dikenal. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tergantung di pohon.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan mayat itu ditemukan warga sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Polisi yang mendapat laporan tersebut bergeges menuju lokasi temuan.

"Langsung bergerak cepat mendatangi cek TKP lokasi penemuan mayat," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Di lokasi, polisi tidak menemukan identitas dari pria tersebut. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), tidak ditemukan adanya bekas luka kekerasan.

"Mayat diduga gantung diri dan tidak ada identitas," jelasnya.

Selanjutnya, mayat dievakuasi ke RS Polri Kramatjati Jakarta. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari identitas dan lainnya.

"Di TKP tidak ada tanda-tanda kekerasan hanya ada bekas jeratan di leher. Mayat sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement