Warga Gunung Putri Digegerkan Penemuan Mayat Pria Tergantung di Pohon

BOGOR - Warga Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria tidak dikenal. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tergantung di pohon.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan mayat itu ditemukan warga sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Polisi yang mendapat laporan tersebut bergeges menuju lokasi temuan.

"Langsung bergerak cepat mendatangi cek TKP lokasi penemuan mayat," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Di lokasi, polisi tidak menemukan identitas dari pria tersebut. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), tidak ditemukan adanya bekas luka kekerasan.

"Mayat diduga gantung diri dan tidak ada identitas," jelasnya.

Selanjutnya, mayat dievakuasi ke RS Polri Kramatjati Jakarta. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari identitas dan lainnya.

"Di TKP tidak ada tanda-tanda kekerasan hanya ada bekas jeratan di leher. Mayat sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati," pungkasnya.

(Arief Setyadi )