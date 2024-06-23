Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Songsong Pilkada 2024, Ridwan Kamil Tiup Lilin di HUT Ke-497 Jakarta Simbol Membagikan Harapan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |20:29 WIB
Songsong Pilkada 2024, Ridwan Kamil Tiup Lilin di HUT Ke-497 Jakarta Simbol Membagikan Harapan
Ridwan Kamil bersama Relawan Kita (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Ridwan Kamil mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Kelompok warga yang menamakan diri "Relawan Kita" (RK) menyatakan dukungannya terhadap Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta.

Relawan Kita pun menggelar konsolidasi bertepatan dengan perayaan HUT ke-497 Jakarta pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil diminta untuk meniup lilin dan memotong kue sebagai simbol harapan untuk masa depan Jakarta yang lebih baik di bawah kepemimpinannya.

"Meniup lilin dan memotong kue artinya meniupkan dan membagikan harapan bahwa Jakarta akan lebih baik di masa depan bersama Ridwan Kamil,” ujar Ketua Umum RK Henry Baskoro saat acara, dikutip dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Henry menjelaskan, RK sudah terbentuk sejak kabar mengenai pencalonan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta mulai tersebar.

"Prosesnya mengalir saja. Ini kan kelompok relawan dari individu-individu, independen, dan tidak mewakili partai-partai politik. Jadi, prosesnya tidak formal. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan HUT Jakarta ke-497, kami bisa melakukan acara konsolidasi yang dihadiri Bang Ridwan Kamil,” ujar Henry.

Sementara Ridwan Kamil yang juga hadir menyampaikan pandangannya tentang masa depan Jakarta, Indonesia, dan dunia. Menurutnya, perubahan di Jakarta sangat diperlukan.

“Jakarta butuh perubahan. Dengan anggaran yang begitu besar, sekitar Rp80 triliun untuk melayani penduduk sekitar 11 juta, ditambah sekitar 1,3 juta warga Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) yang commuting setiap hari, harusnya ada gagasan-gagasan kelas dunia yang terwujud di kota ini. Sayang sekali jika Jakarta dengan potensi yang demikian besar ini dikelola secara business as usual,” katanya.

Halaman:
1 2
      



