Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Sajam, 2 Remaja di Jaktim Ditangkap Polisi

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |20:50 WIB
Bawa Sajam, 2 Remaja di Jaktim Ditangkap Polisi
Polisi amankan remaja bersenjata tajam diduga hendak tawuran (Foto: Dok Polisi/Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menggagalkan gerombolan remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Rawa Binong Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (23/06/2024) dini hari.

Dari penggagalan yang dilakukan polisi itu, dua orang remaja berhasil diamankan Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur.

Kasat Sabhara Polres Metro Jakarta Timur Kompol Hendra Wijaya mengatakan, pengamanan dilakukan saat tim Presisi melakukan patroli di kawasan Kelurahan Lubang Buaya, Kecamaran Cipayung, Jakarta Timur, polisi mendapati dua remaja membawa cobek senjata tajam sejenis parang.

“Pagi tadi (Minggu dini hari) kegiatan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jaktim mengamankan dua remaja dan dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf dan dua unit sepeda motor,” Hendra dalam keterangannya.

”Dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf yang diduga akan digunakan untuk tawuran diamankan tim TP3,” imbuhnya.

Hendra menambahkan, saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Hendra menuturkan, pihaknya akan gencar melakukan patroli perintis presisi untuk mencegah tawuran terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement