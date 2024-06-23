Bawa Sajam, 2 Remaja di Jaktim Ditangkap Polisi

JAKARTA - Polisi menggagalkan gerombolan remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Rawa Binong Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (23/06/2024) dini hari.

Dari penggagalan yang dilakukan polisi itu, dua orang remaja berhasil diamankan Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur.

Kasat Sabhara Polres Metro Jakarta Timur Kompol Hendra Wijaya mengatakan, pengamanan dilakukan saat tim Presisi melakukan patroli di kawasan Kelurahan Lubang Buaya, Kecamaran Cipayung, Jakarta Timur, polisi mendapati dua remaja membawa cobek senjata tajam sejenis parang.

“Pagi tadi (Minggu dini hari) kegiatan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jaktim mengamankan dua remaja dan dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf dan dua unit sepeda motor,” Hendra dalam keterangannya.

”Dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf yang diduga akan digunakan untuk tawuran diamankan tim TP3,” imbuhnya.

Hendra menambahkan, saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Hendra menuturkan, pihaknya akan gencar melakukan patroli perintis presisi untuk mencegah tawuran terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur.

