HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasca Kebakaran, Revo Town Mall Bekasi Tutup Sementara

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |21:03 WIB
Pasca Kebakaran, Revo Town Mall Bekasi Tutup Sementara
Petugas berjaga pasca kebakaran Revo Town Mall Bekasi (Foto: Rahmat Hidayat)
A
A
A

BEKASI - Pasca kebakaran Revo Town Mall di Kota Bekasi Jawa Barat, pihak manajemen Revo Town Mall menutup sementara operasional di dalam pusat perbelanjaan.

Ssejumlah awak media yang hendak meliput pun dilarang oleh petugas keamanan mall dengan alasan belum mendapatkan izin dari pihak manajemen.

Sementara dalam akun resminya @revo_mall, pihak manajemen mengatakan penutupan sementara dilakukan untuk proses pembersihan dan pengamanan pasca kebakaran.

Kebakaran Revo Town Mall yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 22 Juni 2024 sore. Hingga Minggu siang, pihak manajemen Revo Town Mall menutup sementara operasional di dalam pusat perbelanjaan.

Sejumlah petugas keamanan mall pun disiagakan di depan mall.

Para pengunjung yang hendak masuk juga kembali pulang setelah pihak keamanan mall menjelaskan kondisi mall. Sedangkan untuk penumpang LRT di Stasiun Bekasi Barat yang hendak naik maupun turun tetap berjalan normal.

Halaman:
1 2
      
