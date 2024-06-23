Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, Panggung Dibakar Penonton

TANGERANG - Konser di Lapangan Kebeng, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang berakhir rusuh setelah dua band penampil gagal manggung dalam gelaran acara tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, dua band yang gagal manggung itu adalah band pop Jawa, NDX dan Guyon Waton sehingga mengakibatkan penonton yang rusuh hingga membakar sejumlah fasilitas di atas panggung.

Dari video yang beredar di sosial media terlihat kobaran api yang membakar di atas panggung, terlihat juga sejumlah orang memaksa naik karena kecewa band favoritnya gagal manggung pada acara konser tersebut.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi Kapolsek Pasar Kemis, AKP Ucu Nuryandi membenarkan kejadian rusuhnya konser di Lapangan Kebeng.

Ucu mengatakan, kejadian bermula saat penonton kecewa karena band favoritnya tak jadi manggung, hal itu dikarenakan panitia yang belum melunasi pembayaran terhadap NDX dan Guyon Waton.

"Betul (kerusuhan di konser) penonton kecewa karena pertunjukan sampai jamnya tidak dimulai. Informasi artis belum lunas dibayar," kata Ucu saat dihubungi, Minggu (23/6/2024) malam.