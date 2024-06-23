Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Blusukan Sasar Ojol Bagikan Makanan Gratis

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |22:03 WIB
Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Blusukan Sasar Ojol Bagikan Makanan Gratis
Relawan Mas Gibran bagikan sembako ke ojek online (Foto: Ist)
JAKARTA - Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di Jakarta mendapat bantuan Relawan Mas Gibran dalam serangkaian kegiatan sosial di DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan berupa makanan bergizi dan paket sembako.

Aksi tersebut dilakukan dari Jumat 21 Juni hingga Minggu 23 Juni. Relawan Mas Gibran aktif melaksanakan program untuk mendukung komunitas pengemudi Ojol.

Pada Jumat, 21 Juni, Relawan Mas Gibran menyalurkan ratusan makanan bergizi di tiga lokasi berbeda, yakni Cilandak KKO, Jalan Saco Ragunan, dan Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Kegiatan dimulai dari Jalan Raya Cilandak KKO, RT.1/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu.

Koordinator pengemudi Ojol di kawasan tersebut, Darma, menyambut baik program pembagian makanan bergizi dan susu gratis dari Relawan Mas Gibran. Menurutnya, asupan makanan sehat bagus untuk menunjang mereka sebagai pengemudi.

"Makanan bergizi sangat penting bagi kami parta pengemudi. Pekerjaan yang menuntut stamina dan konsentrasi penuh saat mengantar penumpang ataupun pesanan membutuhkan asupan energi,” ujar Darma dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/6/2024). 

Ia pun berharap agar kegiatan semacam ini bisa terus dilaksanakan oleh Gibran. “Kami berharap kepada Mas Gibran, agar pemberian makanan gratis bergizi ini dapat terus dilakukan oleh para relawannya," katanya.

Program ini menjadi salah satu prioritas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih 2024-2029, dengan tujuan memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada seluruh warga.

Pada kegiatan serupa, yang digelar Sabtu 22 Juni dan Minggu 23 Juni, ratusan pengemudi Ojol di Jakarta Timur juga menerima bantuan paket sembako dan layanan cukur rambut gratis dari Relawan Mas Gibran.

