Ridwan Kamil Terkejut, Ada Pendukungnya Sumbang Ambulans demi Warga Jakarta

JAKARTA - Pada peringatan HUT ke-497 Jakarta, kelompok "Relawan Kita" (RK) yang mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada 2024 menggelar acara konsolidasi.

Mereka tidak hanya berkumpul untuk memperkuat persatuan dalam acara konsolidasi yang digelar pada Sabtu 22 Juni 2024, tetapi juga meluncurkan tiga unit ambulans sumbangan untuk membantu warga Jakarta dalam kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ketua Umum RK, Henry Baskoro, persoalan di Jakarta kompleks. Di samping permasalahan besar yang memerlukan pemikiran mendalam, ada juga kebutuhan praktis yang harus segera diatasi, seperti transportasi bagi orang sakit menuju fasilitas kesehatan terdekat.

"Kami bersyukur sekali mendapat sumbangan ambulans, karena berarti kita bisa ikut memberikan solusi konkret terhadap permasalahan warga Jakarta,” ujarnya, dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/6/2024).

Ambulans tersebut merupakan sumbangan dari Hanny Kristianto, seorang pengusaha yang juga dikenal sebagai Koh Hanny. Ia mengaku tergerak menyumbangkan ambulans usai melihat dan mendengar cerita tentang kesulitan warga Jakarta yang harus menggunakan taksi online atau angkutan umum lainnya untuk membawa keluarga mereka yang sakit.

"Saya percaya Ridwan Kamil akan membawa perubahan dan perbaikan bagi Jakarta. Makanya, ketika saya mendengar ada relawan Ridwan Kamil terbentuk, saya langsung menanyakan apa yang bisa saya bantu. Kami sepakat dengan RK untuk mengoperasikan tiga unit ambulans untuk membantu permasalahan warga,” ujar Hanny.

Sementara itu, Ridwan Kamil yang didukung untuk menjadi calon gubernur Jakarta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sumbangan tersebut.

“Saya surprised ketika tahu bentuk sumbangannya ambulans. Ambulans kan tidak murah. Berarti yang menyumbang ini serius dan berkomitmen. Insya Allah ini bermanfaat bagi warga Jakarta dan memacu semangat teman-teman relawan untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Ridwan Kamil.