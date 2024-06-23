Diduga Kesal Cari Alamat, Ojol Ngamuk Rusak Rumah dan Motor Konsumen di Depok

DEPOK - Diduga kesal sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online (ojol) mengamuk hingga tendang motor konsumennya yang tengah terparkir hingga terjatuh menimpa kaca rumahnya.

Serpihan kaca tersebut mental dan melukai kaki anak konsumen yang masih berusia 6 tahun. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu market place dengan sistem "same day".

Korban Dewi Purwanti mengaku sempat terkejut lantaran drivel ojol marah-marah kepadanya saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menelpon konsumen melalui aplikasi marketplace namun tak direspons. Korban pun membantahnya lantaran mengaku tak ada telepon masuk.

Dewi mengatakan, usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah mengakibatkan anak korban terluka terkena pecahan kaca, sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi.

Tak lama kemudian korban menerima chat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut.

Atas kejadian tersebut, berbekal barang bukti pecahan kaca serta video pasca kejadian korban pun telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak aplikasi ojol dan Mapolsek Cimanggis. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

(Arief Setyadi )