Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Kesal Cari Alamat, Ojol Ngamuk Rusak Rumah dan Motor Konsumen di Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |22:39 WIB
Diduga Kesal Cari Alamat, Ojol Ngamuk Rusak Rumah dan Motor Konsumen di Depok
Ojol ngamuk lakukan perusakan di rumah konsumen (Foto: Iyung Rizki)
A
A
A

DEPOK - Diduga kesal sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online (ojol) mengamuk hingga tendang motor konsumennya yang tengah terparkir hingga terjatuh menimpa kaca rumahnya.

Serpihan kaca tersebut mental dan melukai kaki anak konsumen yang masih berusia 6 tahun. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu market place dengan sistem "same day".

Korban Dewi Purwanti mengaku sempat terkejut lantaran drivel ojol marah-marah kepadanya saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menelpon konsumen melalui aplikasi marketplace namun tak direspons. Korban pun membantahnya lantaran mengaku tak ada telepon masuk.

Dewi mengatakan, usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah mengakibatkan anak korban terluka terkena pecahan kaca, sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi.

Tak lama kemudian korban menerima chat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut.

Atas kejadian tersebut, berbekal barang bukti pecahan kaca serta video pasca kejadian korban pun telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak aplikasi ojol dan Mapolsek Cimanggis. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344/pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189340/perusakan-RuZL_large.jpg
Gerombolan Pembakar Warung Kembali Berdatangan Tengah Malam, Jalan TMP Kalibata Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189333/polri-s1b0_large.jpg
Kalibata Mencekam Imbas Warung Dibakar OTK, Polisi Imbau Warga Jangan Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189330/perusakan-ojNC_large.jpg
Wakapolda Metro Turun ke Lokasi Pembakaran, Puluhan Brimob Sisir Area TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189328/polres_jakarta_selatan-eCwg_large.jpg
Polisi: Pembakaran Warung di Sekitar TMP Kalibata Dilakukan 100 OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189298/perusakan-P8Yj_large.jpg
Mencekam! Warung-Kendaraan di Kalibata Dibakar OTK, Diduga Terkait Debt Collector Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement