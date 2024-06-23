Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konser di Pasar Kemis Rusuh, Polisi: Informasinya Artis Belum Dibayar Lunas

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |23:15 WIB
Konser di Pasar Kemis Rusuh, Polisi: Informasinya Artis Belum Dibayar Lunas
Konser di Tangerang rusuh (Foto: tangkapan layar)
TANGERANG - Kapolsek Pasar Kemis, AKP Ucu Nuryandi membenarkan kejadian rusuhnya konser di Lapangan Kebeng, Pasar Kemis, Tangerang, Minggu (23/6/2024) malam.

Ucu mengatakan, kejadian bermula saat penonton kecewa karena band favoritnya tak jadi manggung lantaran panitia yang belum melunasi pembayaran terhadap NDX dan Guyon Waton.

"Betul (kerusuhan di konser) penonton kecewa karena pertunjukan sampai jamnya tidak dimulai. Informasi artis belum lunas dibayar," kata Ucu saat dihubungi.

Ucu mengungkapkan, saat ini kondisi di Lapangan Kebeng sudah kondusif dan aman. "Sudah kosong lapangan," katanya.

Atas kejadian itu, tak ada orang dari pihak penonton atau pun panitia yang diamankan. Ucu mengatakan, di lokasi juga tidak terlihat panitia yang bertugas karena takut terhadap amukan massa.

"Tidak ada (yang diamankan), bentuk rasa kekecewaan penonton saja. Panitia tidak ada yabg muncul, karena takut," pungkasnya.

