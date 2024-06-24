Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Nyagub, Begini Kata Jubir

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |03:59 WIB
Anies Baswedan Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Nyagub, Begini Kata Jubir
Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Juru Bicara Presdien Terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Azhar menanggapi soal rencana Anies Baswedan untuk menemui Prabowo Subianto sebelum mencalonkan kembali pada Pilkada Jakarta.

Menurutnya, hal yang wajar bila ada sosok yang menemui Prabowo Subianto sebelum mengambil langkah politik. Mengingat Prabowo Subianto sendiri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih periode 2024 - 2029.

"Semua tokoh politik sekarang ramai-ramai ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu adalah hal yang wajar dan biasa saja. Apalagi tokoh politik yang sedang 'mengejar' jabatan politik sebagai kepala daerah seperti Mas Anies," ujar Dahnil saat dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (23/6/2024).

Meski demikian, Dahnil Azhar mengaku hingga saat ini memang banyak tokoh - tokoh yang hendak menemui Prabowo Subianto, terlebih usai terpilih menjadi Presiden bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

"Masih banyak sekali list yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo, jadi harus sabar menunggu antreannya," sambungnya.

Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan mengaku terbuka dan siap untuk bertemu dengan Capres terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi apabila datang waktunya tentu kita siap berdiskusi, bertukar pikiran, bertemu (dengan Prabowo Subianto)," kata Anies.

Halaman:
1 2
      
