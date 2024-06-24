Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kebakaran Revo Mall, 10 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |05:43 WIB
5 Fakta Kebakaran Revo Mall, 10 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
Kebakaran Revo Town Mall Bekasi (Foto: Ist/Sindonews)
JAKARTA - Kebakaran melanda Revo Town Mall, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 22 Juni 2024 sore.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 10 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Ruswaji menyebut, 10 orang dilarikan ke rumah sakit saat kebakaran Revo Mall, Kota Bekasi, Sabtu 22 Juni 2024.

Pada Minggu 23 Juni 2024, para korban dikabarkan sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

2. Korban Alami Sesak Napas

Para korban diketahui mengalami sesak napas dari kepulauan asap kebakaran tersebut.

“Sekitar 10 (korban) kurang lebih tapi belum pasti dan itu sudah ada di RSUD. Karena asap saja menghirup asap sesak napas,” ujar Kapolsek Bekasi Selatan.

3. Penyebab Kebakaran Diduga dari Kompor Portable 

Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Haryanto mengatakan kebakaran di Revo Mall, Kota Bekasi diduga berasal dari kompor portabel dari sebuah restoran.

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.41 WIB.

"Dugaan sementara informasi dari kompor portabel, di rumah makan Gokana," ujar Haryanto.

