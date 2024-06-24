Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Ojol Mengamuk Rusak Motor dan Rumah Konsumen di Depok, Susah Cari Alamat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |06:48 WIB
5 Fakta Ojol Mengamuk Rusak Motor dan Rumah Konsumen di Depok, Susah Cari Alamat
Ojol ngamuk lakukan perusakan di rumah konsumen (Foto: Iyung Rizki)
JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) diduga melakukan kekerasan terhadap konsumen. Kali ini dialami oleh seorang ibu, Dewi Purwanti yang tinggal di Jalan H. Japat, Kelapa Dua RTM, Depok.

Berikut fakta-faktanya: 

1. Korban Dihubungi Tidak Menjawab

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 21 Juni 2024 malam itu melibatkan Dewi dan pengemudi ojek online berinisial S. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 20.45 WIB saat S mengantarkan pesanan ke rumah Dewi.

Kronologi kejadian itu berawal saat S Mengantar pesanan Dewi. Namun saat dihubungi DP tidak menjawab. 

Korban pun membantahnya lantaran mengaku tak ada telepon masuk. Dewi mengatakan, usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah mengakibatkan anak korban terluka terkena pecahan kaca, sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi.

Tak lama kemudian korban menerima chat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut.

2. Pelaku Marah-Marah karena Sulit Cari Alamat

Setibanya di lokasi, S langsung marah-marah, dan membentak-bentak Dewi. Pelaku pun kemudian melempar kunci motornya karena kesulitan mencari alamat.

3. Perusakan

Amarahnya oknum ojol itu berlanjut dengan menendang motor korban hingga jatuh dan menyebabkan jendela rumahnya pecah. Korban juga mengalami luka akibat pecahan kaca.

4. Korban Melapor

Dewi segera melaporkan insiden ini kepada pihak platform ojol tersebut, dan merespons dengan memutus kemitraan driver tersebut. Kejadian ini juga sudah ditangani oleh Polsek Cimanggis Depok.

