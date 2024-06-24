Gempa M4,7 Guncang Daruba Maluku Utara Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Daruba, Maluku Utara (Malut) pada Senin (24/6/2024) pagi.

"Mag:4.7, 24-Jun-2024 05:58:45WIB, Lok:1.92LU, 128.49BT (26 km Tenggara DARUBA-MALUT), Kedalaman:33 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menekankan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan terhadap bangunan maupun infrastruktur lainnya.

(Arief Setyadi )