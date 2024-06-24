HUT Ke-65, Nasaruddin Umar Dianggap Tokoh Agama Luar Biasa yang Diterima Semua Pihak

Sejumlah tokoh hadiri peluncuran buku bertepatan dengan ulang tahun Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (Foto: Ist)

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar meluncurkan tiga buku yang dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Peluncuran buku dilakukan bertepatan dengan ulang tahunnya ke-65.

Sejumlah tokoh nasional menghadiri acara peluncuran buku, di antaranya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Ia mengapresiasi dedikasi Nasaruddin dalam berjuang di bidang agama untuk kepentingan bangsa.

OSO juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan apresiasi atas peluncuran buku yang dilakukan Nasaruddin Umar.

"Sebagai tokoh agama, dia mengakomodir berdasarkan Pancasila. Saya ucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur dan teruslah berjuang," ujar OSO yang hadir dalam acara, dikutip dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Menurut OSO, Nasaruddin merupakan sosok yang luar biasa. Ia bisa diterima oleh generasi milenial karena selalu mengutamakan kesabaran dan memiliki cara bicara yang halus.

Tokoh lainnya yang juga hadir yakni mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Adapun JK menilai Nasaruddin sebagai tokoh besar Indonesia.

"Pak Nasaruddin ini saya kira merupakan Kiai yang dapat diterima oleh semua pihak," ujar pria yang akrab disapa JK ini. "Selamat ulang tahun. Harapannya, tetap memberikan nasehat, pedoman hidup, dan tetap memberikan kedamaian," ujar JK.