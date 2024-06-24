Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Segini Gaji Operator dan Supervisor Judi Online per Bulannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |09:51 WIB
Ternyata Segini Gaji Operator dan Supervisor Judi Online per Bulannya
Ilustrasi gaji operator judi online ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata segini gaji operator dan supervisor judi online per bulannya. Hal ini dikarenakan maraknya praktik judi online yang merugikan banyak orang.

Apalagi orang yang bekerja sebagai operator dan supervisor judi online mendapatkan penghasilan yang tinggi. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji operator dan supervisor judi online per bulannya bisa mencapai puluhan juta. Hal itu pernah diungkapkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

" Khususnya bagian Customer Service (CS) digaji antara Rp5 hingga Rp8 juta per bulan. Mereka bekerja di Apartemen Green Bay Pluit," katanya.

Untuk itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online oleh pemerintah.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya optimistis bahwa satgas tersebut dapat memberantas judi online yang saat ini sudah marak terjadi.

"Kami optimistis dengan pembentukan Satgas Judi Online, karena akan memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dalam memberantas judi online," katanya.

