SYL Tahu Pemberian Mobil untuk Anaknya: Agar Tidak Pakai Kendaraan Dinas

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku mengetahui adanya pemberian mobil Innova Venture kepada sang anak, Indira Chunda Thita Syahrul. Bahkan, ia mengaku memerintahkan pada eks ajudannya Panji Hartanto untuk memberikan mobil tersebut kepada Thita.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta, Senin (24/6/2024).

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan terkait pengetahuan SYL adanya pemberian sebuah mobil Innova Venture kepada sang anak, Indira Chunda Thita Syahrul.

"Apakah saudara mengetahui bahwa saudara Tita, anak saudara yang pertama itu ada menerima Mobil Innova Venture?" tanya Hakim Rianto dalam persidangan di ruang sidang PengadilanTipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Merespons itu, SYL mengaku mengetahui ihwal adanya pemberian mobil untuk sang anak. "Di persidangan saya tahu yang mulia, sebelumnya juga tahu," kata SYL.

Lantas, Hakim Rianto pun menanyakan sumber dana pembelian mobil Innova Venture itu. Ia pun mengonfirmasi terkait sumber dana pembelian kobil iti berasal dari kumpulan uang para pejabat Eselon I Kementan.

"Tidak tahu yang mulia, tidak tahu," jawab SYL.

SYL pun mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan kepada Panji untuk menyiapkan mobil untuk Thita. Pasalnya, ia berkata, mobil dinas itu kerap dipakai oleh organisasi sayap Partai NasDem, Garda Wanita atau Garnita Malahayati yang mana Thita menjadi ketua umumnya.

"Saya minta kepada Panji bahwa kasih mobil Thita, agar jangan pakai mobil dinas. Karena kadang-kadang dipakai oleh Garnita. Oleh karena itu, carikan mobil di mana untuk itu. Bukan untuk membeli," tutur SYL.

"Sehingga waktu saya tahu bahwa itu dibeli, saya marah kepada Panji. Untuk apa? Siapa yang mau pakai mobil itu?" imbuh SYL.