Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Tahu Pemberian Mobil untuk Anaknya: Agar Tidak Pakai Kendaraan Dinas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |13:52 WIB
SYL Tahu Pemberian Mobil untuk Anaknya: Agar Tidak Pakai Kendaraan Dinas
Sidang SYL 24 Juni 2024 (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku mengetahui adanya pemberian mobil Innova Venture kepada sang anak, Indira Chunda Thita Syahrul. Bahkan, ia mengaku memerintahkan pada eks ajudannya Panji Hartanto untuk memberikan mobil tersebut kepada Thita.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta, Senin (24/6/2024).

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan terkait pengetahuan SYL adanya pemberian sebuah mobil Innova Venture kepada sang anak, Indira Chunda Thita Syahrul.

"Apakah saudara mengetahui bahwa saudara Tita, anak saudara yang pertama itu ada menerima Mobil Innova Venture?" tanya Hakim Rianto dalam persidangan di ruang sidang PengadilanTipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Merespons itu, SYL mengaku mengetahui ihwal adanya pemberian mobil untuk sang anak. "Di persidangan saya tahu yang mulia, sebelumnya juga tahu," kata SYL.

Lantas, Hakim Rianto pun menanyakan sumber dana pembelian mobil Innova Venture itu. Ia pun mengonfirmasi terkait sumber dana pembelian kobil iti berasal dari kumpulan uang para pejabat Eselon I Kementan.

"Tidak tahu yang mulia, tidak tahu," jawab SYL.

SYL pun mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan kepada Panji untuk menyiapkan mobil untuk Thita. Pasalnya, ia berkata, mobil dinas itu kerap dipakai oleh organisasi sayap Partai NasDem, Garda Wanita atau Garnita Malahayati yang mana Thita menjadi ketua umumnya.

"Saya minta kepada Panji bahwa kasih mobil Thita, agar jangan pakai mobil dinas. Karena kadang-kadang dipakai oleh Garnita. Oleh karena itu, carikan mobil di mana untuk itu. Bukan untuk membeli," tutur SYL.

"Sehingga waktu saya tahu bahwa itu dibeli, saya marah kepada Panji. Untuk apa? Siapa yang mau pakai mobil itu?" imbuh SYL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033019/syl-divonis-10-tahun-penjara-dua-anak-buahnya-dijatuhi-hukuman-4-tahun-KlTw0IgB95.jpg
SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Dua Anak Buahnya Dijatuhi Hukuman 4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033001/syl-divonis-10-tahun-penjara-aliran-dana-korupsi-dari-umrah-hingga-carter-pesawat-RdgxAVXrvP.jpg
SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Aliran Dana Korupsi dari Umrah hingga Carter Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032985/usai-divonis-10-tahun-penjara-syl-terima-kasih-pak-surya-paloh-ZXDpUrew3B.jpg
Usai Divonis 10 Tahun Penjara, SYL: Terima Kasih Pak Surya Paloh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032963/usai-sidang-vonis-syl-pendukung-kejar-hingga-tendang-wartawan-p4sgqTbVm2.jpg
Usai Sidang Vonis SYL, Pendukung Kejar hingga Tendang Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032149/kubu-syl-anggap-jaksa-kpk-tak-bisa-buktikan-aliran-uang-haram-ke-biduan-nayunda-GzMiOMJ5Wx.jpg
Kubu SYL Anggap Jaksa KPK Tak Bisa Buktikan Aliran Uang Haram ke Biduan Nayunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027480/pertimbangan-jpu-tuntut-syl-12-tahun-penjara-motif-korupsi-karena-ketamakan-U2RLxoHYZO.jpg
Pertimbangan JPU Tuntut SYL 12 Tahun Penjara: Motif Korupsi karena Ketamakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement