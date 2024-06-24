Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL: Saya Bukan Suami, Bapak dan Kakek yang Baik

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:04 WIB
SYL: Saya Bukan Suami, Bapak dan Kakek yang Baik
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku pernah membelikan sejumlah barang untuk keluarganya memakai kartu kredit.

Hanya saja, ia mengaku tak mengetahui bila kartu kredit itu dibayarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal itu diungkapkan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta, Senin (24/6/2024).

Mulanya, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati menanyakan ihwal adanya pemberian atau pembelian dari SYL kepada keluarganya. SYL pun mengaku telah memberikan sejumlah baranh

"Ada beberapa yang anak saya, saya belikan termasuk jaket," kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

SYL pun menjelaskan dirinya telah puluhan tahun menjadi pejabat publik. Namun, ia merasa bukan menjadi kepala rumah tangga tang baik bagi keluarganya.

"Saya sudah 35 tahun lebih menjadi pejabat, dan setelah akhir ini saya merasa saya bukan suami yang baik bagi istri saya, saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya, saya tidak pernah jadi bapak yang baik," kata SYL dengan suara bergetar.

"Oleh karena itu di akhir-akhir ini saya yang ajak mereka, saya mau senang-senangkan mereka. Kan harganya juga tidak seberapa. Katakanlah seperti itu. Memberikan dia jaket," imbuhnya.

Lantas, Hakim Ida Ayu pun mempertanyakan sumber dana yang dipakai oleh SYL untuk membelikan barang tersebut. SYL pun mengaku, uang yang dipakai untuk membelikan barang itu menggunakan uang pribadi.

Bahkan, ia meminta eks ajudannya, Panji Hartanto membayarkan barang tersebut menggunakan kartu kredit. Namun, SYL mengklaim tak tahu bila tunggalan kartu kredit itu dibayarkan oleh Kementan.

"Uang pribadi saya. 'Panji ini bayar credit card-nya bayar'. Kok ternyata di data yang ada tereimburse ke dalam. Kenyataannya credit card itu dibayarkan Kementan," terang SYL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kementan Syahrul Yasin Limpo SYL
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556//beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187738//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-yNzo_large.jpg
Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187719//mentan_amran-P6wB_large.jpg
Amran Kirim Bantuan Logistik Capai Rp34,8 Miliar ke Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186579//mentan-5gkI_large.jpg
Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185687//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-G5nl_large.jpg
Kasus TPPU SYL Tak Kunjung Disidang, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184735//mentan_amran-YwFS_large.jpg
Amran Bakal Tindak Produsen yang Mainkan Harga Telur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement