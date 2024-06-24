Jokowi Minta Menterinya Jaga Stabilitas Politik agar Transisi ke Pemerintahan Baru Mulus

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri kabinetnya agar menjaga stabilitas politik. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi turbulensi politik saat transisi ke pemerintahan baru.

"Dan secara khusus, yang harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi poltik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Itu selalu dilihat dunia internasional," kata Jokowi dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

BACA JUGA:

Jokowi juga meminta menteri kabinetnya hati-hati dalam menanggapi isu. Dirinya berharap para pembantunya tersebut dapat menyampaikan secara positif agar tak mengganggu fundamental ekonomi Indonesia.

"Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada, sampaikan isu yang positif hal-hal yang positif. sehingga pasar menjadi yakinm pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur bahwa daya saing Indonesia naik signifikan pada tahun 2024. Hal itu patut disyukuri karena dunia saat ini berada pada ketidakpastian dan ditengah ekonomi dunia yang sulit.

BACA JUGA:

"Tapi saya senang alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena rangking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34. Kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini dari yang dikeluarkan dari IMD atau world competitiveness rangking," kata Jokowi

"Dan yang saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di rangking 28, Malaysia yang berada di rangking 34, Jepang yang di rangking 38, Filipina di rangking 52 dan Turki di 53. Kita berada di rangking 27," sambungnya.