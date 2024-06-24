Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:56 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) duduk bersebelahan dengan Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk bersebelahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Pantauan MNC Portal, Prabowo duduk disebelah kanan Jokowi. Prabowo duduk diapit Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan urutan duduk dari kanan yakni Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo, Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Saat dikonfirmasi, Airlangga menyebut bahwa posisi duduk tersebut dikarenakan Prabowo merupakan Presiden Terpilih.

"Sebagai Presiden Elected," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menjelaskan alasan duduk bersebelahan, karena Prabowo merupakan presiden terpilih yang akan menggantikan Jokowi.

"Iya karena posisi beliau sebagai presiden terpilih," kata Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur bahwa daya saing Indonesia naik signifikan pada tahun 2024. Hal itu patut disyukuri karena dunia saat ini berada pada ketidakpastian dan ditengah ekonomi dunia yang sulit.

Halaman:
1 2
      
