HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Kemajuan Suatu Bangsa Dilihat dari Tingkat Literasinya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |18:55 WIB
Kemenag: Kemajuan Suatu Bangsa Dilihat dari Tingkat Literasinya
Foto: dok Kemenag
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memberi penghargaan kepada 29 penulis Buku Umum Keagamaan Islam dan hadiah total Rp435 juta yang diserahkan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, kepada para pemenang. Setiap pemenang memperoleh Rp15 juta.

“Selamat kepada penulis terpilih atas karya yang telah dipersembahkan. Semoga dapat menginspirasi penulis lainnya untuk terus menumbuhkan ekosistem literasi,” ujar Adib menutup rangkaian kegiatan Penghargaan dan Bibliobattle Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam, dikutip Senin (24/6/2024).

Adib berharap, hadirnya buku-buku umum keagamaan tersebut dapat meningkatkan minat baca masyarakat dan berkontribusi dalam merawat keberagaman.

"Kemajuan suatu bangsa dilihat dari tingkat literasinya. Untuk itu, ayat pertama yang turun adalah 'Iqra', yang menegaskan pentingnya literasi dalam Islam,” tutup Adib.

Kasubdit Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati, menambahkan, penyerahan hadiah dan Bibliobattle merupakan acara puncak dari Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam 2024. Rangkaian acara ini dimulai sejak 27 Maret 2024.

Sebanyak 443 proposal diterima dengan lima tema utama, yaitu penguatan moderasi beragama, komitmen kebangsaan, demokrasi dan Islam, deradikalisasi, dan keadilan gender, yang terdiri dari 30 subtema.

“Dari proposal tersebut, terpilih 30 peserta yang diumumkan pada 1 April 2024 dan diberikan pendampingan oleh tim profesional selama dua bulan,”

“Namun, satu peserta tidak dapat melanjutkan penulisan karena kondisi kesehatan,”tutup perempuan yang akrab disapa Teteh Nung itu.

